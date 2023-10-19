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В станице Тбилисской третий день ищут пропавшую девочку-подростка

В станице Тбилисской третий день идут поиски пропавшей 17-летней Ангелины Юрченко. Сообщение о поиске девочки опубликовано в VK поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: VK «Лиза Алерт» Краснодарский край

Фото: VK «Лиза Алерт» Краснодарский край

О местонахождении пропавшей неизвестно с 17 октября. В день исчезновения девушка худощавого телосложения ростом около 150 см предположительно была одета в синие джинсы и белые шлепанцы.

Ранее в Гулькевичском районе было найдено тело 15-летнего Егора Рагулина. Мальчика искали на протяжении недели после того, как он ушел из дома. Причины смерти ребенка не сообщаются.

Анастасия Донскова

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