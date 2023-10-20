ГК «Развитие» предоставит воронежским сиротам 24 квартиры за 72,1 млн рублей

Единственным участником торгов на приобретение 24 квартир в административных границах Воронежа или пригородном Новоусманском районе стала структура ГК «Развитие» ООО специализированный застройщик «Профвыбор Развитие». Контракты находятся на стадии подписания заказчиком, следует из аукционной документации.

Всего прошло пять торгов. Общая начальная цена контрактов составила 72,1 млн руб. Четыре аукциона касались закупки пяти квартир за 15 млн, один — четырех за 12 млн. Власти готовы заплатить не более 77 тыс. руб. за 1 кв. м жилья. «Развитие» не стало снижать цену.

Жилье приобретается путем участия в долевом строительстве. Общая площадь квартиры должна составлять не менее 33 кв. м. и не более 39 кв. м. Дома, в которых находятся эти помещения, должны быть сданы не позднее четвертого квартала 2023 года, срок передачи объектов — до 20 декабря.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Профвыбор Развитие» зарегистрировано в Воронежской области в мае 2017 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка не раскрывается, чистая прибыль в 2022 году составила 1 тыс. руб. Директор и единственный учредитель — владелец ГК «Развитие» Сергей Гончаров. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, ООО является застройщиком жилого дома «Молодежный» на улице Теплоэнергетиков в Воронеже. Сдать его планируется в конце 2026 года.

Ранее «Профвыбор Развитие» выиграл торги на поставку 40 жилых помещений за 112,5 млн руб. при начальных 114 млн. Всего весной власти закупили 69 жилых помещений у трех застройщиков за 195,6 млн, а летом — еще 12 за 62,1 млн у трех других компаний.

На обеспечение сирот жильем воронежские власти в 2023 году выделяют 1,28 млрд руб., а на 2024 год — 1,3 млрд. Большая часть средств приходится на региональный бюджет. Для сирот покупаются квартиры средней площадью 37 кв. м, а также выдаются сертификаты на приобретение жилья в собственность.

Как участие в торгах помогает воронежским застройщикам продавать квартиры — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сироты обеспечили спрос».

Александр Прытков

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