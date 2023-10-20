Пропавший в Швеции футболист «Милана» Робак вышел на связь

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, о пропаже которого в Швеции стало известно накануне, вышел на связь. Об этом сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на Тони Мартинссона, спортивного директора шведского «Норчёпинг», за который Робак выступает на правах аренды.

«Я встретился с ним сегодня (19 октября), так что все под контролем. Мы больше не будем об этом говорить»,— сказал господин Мартинссон, не приведя подробностей. Мать футболиста также заявила, что пообщалась с ним, и заверила, что «с ним все в порядке», и «никакая опасность нему не угрожает».

СМИ писали, что 20-летний Эмиль Робак не выходил на связь с командой и родственниками две недели. В марте футболист был отдан в аренду клубу «Норчёпинг» до ноября 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Швеции он провел три матча. В итальянский «Милан» перешел в августе 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. Сделку оценивали в сумму от 15 млн до 20 млн шведских крон.

Лаура Кеффер