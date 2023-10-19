В Швеции без вести пропал футболист Милана Эмиль Робак

Нападающий «Милана» Эмиль Робак пропал без вести в Швеции. Футболист, выступающий на правах аренды за шведский клуб «Норчёпинг», не выходил на связь с командой и родственниками уже 14 дней. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Moscrop / CSM / ZUMA Wire Фото: Jonathan Moscrop / CSM / ZUMA Wire

В марте 2023 года футболист был отдан в аренду клубу «Норчёпинг» до ноября 2023 года. Свой крайний матч в Высшей лиге Швеции за «Норчёпинг» Эмиль Робак сыграл 23 сентября 2023 года. В начале октября спортивный директор клуба Тони Мартинссон обратился в СМИ с заявлением о пропаже игрока.

«Я хочу знать, что с ним все в порядке. Я хочу, чтобы он приехал сюда, чтобы мы могли найти решение, которое подойдет всем. Я не оставляю надежды, что он вернется, но это тяжело представить, поскольку мы не видели его уже 14 дней»,— сообщил газете Norrkping Tidningar Тони Мартинссон.

По данным издания La Gazzetta dello Sport, «Милан» находится в контакте с руководством клуба «Норчёпинг» и агентом футболиста. В ближайшее время должна состояться разъяснительная встреча между шведским клубом и игроком.

Эмиль Робак начал свою профессиональную карьеру в шведском клубе «Хаммарбрю», в составе которого в 2018 году выиграл молодежное первенство страны .14 августа 2020 года перешел в итальянский «Милан», подписав контракт до июня 2025 года. По информации шведских СМИ сумма сделки составила от 15 млн до 20 млн шведских крон. Выступал за молодежную команду клуба.

Арсений Пушкин