Лавров: работа над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына уже ведется

Работа по выполнению договоренностей, достигнутых во время встречи Владимира Путин и лидера КНДР Ким Чен Ына, уже началась, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР. Двухдневный визит министра в Северную Корею состоялся 18–19 октября.

«В.В.Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились. Соответствующая работа уже началась»,— сказал господин Лавров, которого цитирует пресс-служба МИД РФ.

Он напомнил, что в ноябре в Пхеньяне состоится X заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к нему сопредседатели комиссий России и КНДР в сентябре провели встречу в Москве.

13 сентября Ким Чин Ын посетил Россию с официальным визитом, который продолжался до 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер провели встречу на космодроме Восточный. Кремль называл переговоры очень содержательными.

О визите Сергея Лавров — в материале «Ъ» «"Непобедимые боевые товарищи"».