Депутат Татарстана Хамаев извинился за «эмоциональное высказывание» о Кадырове

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев извинился «за свое эмоциональное высказывание» на заседании парламента республики. Как писал «Ъ-Казань», выступая на тему патриотического воспитания, он раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что его 15-летний сын Адам избил заключенного и получил звание героя.

«Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман»,— сказал господин Хамаев. «В каком правовом поле мы сегодня живем?» — задался депутат вопросом.

«Выступая на заседании Госсовета республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами»,— распространило затем госагентство «Татар-информ» слова Азата Хамаева.

«Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами»,— сказал он.

Извинения депутата последовали после заявления раиса Татарстана Рустама Минниханова, который не поддержал господина Хамаева, сказав, что его слова не имеют отношения к позиции мусульман республики.

Глава Татарстана заверил: «В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый Президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранения целостности страны».

При этом Рустам Минниханов не стал высказываться по теме выступления господина Хамаева и оценивать поступок Рамзана Кадырова и его сына Адама.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"