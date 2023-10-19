Пресс-службу Минобороны Украины возглавил писатель Илларион Павлюк

Украинский писатель Илларион Павлюк возглавил Управление прессы и информации в Минобороны Украины. Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной террористической и запрещенной в РФ). До этого Илларион Павлюк служил офицером в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В своем посте господин Павлюк поблагодарил главу Минобороны Рустема Умерова за доверие. «Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность»,— написал он.

Илларион Павлюк начал службу в ГУР после начала боевых действий России на территории Украины. До этого в 2015 году он участвовал в военных действиях на территории Донбасса в составе добровольческого разведывательного спецподразделения «Гарпун». Илларион Павлюк также является автором бестселлеров «Белый пепел» (2018), «Танец недоумка» (2019), «Я вижу, вас интересует тьма» (2020).

5 сентября Верховная рада отправила в отставку главу Минобороны Алексея Резникова, после чего его место занял Рустем Умеров. 18 сентября правительство уволило почти всех заместителей главы Минобороны, в том числе тогдашнего начальника Управления прессы и информации ведомства Анну Маляр. До этого госпожа Маляр заявила, что украинские войска взяли Андреевку в Донецкой народной республике. Позднее она уточнила, что ошиблась, и объяснила это коммуникационным сбоем.