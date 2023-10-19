Как предписано, так и переписано

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект поправок к ч. 11 ст. 33 закона «О защите конкуренции», расширяющий основания для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний службы. Если проект будет принят, таким основанием станет «существенное изменение условий обращения товара на товарном рынке», а в законе появится отдельная ст. 51.3, описывающая порядок такого пересмотра — по заявлению компании или по собственной инициативе антимонопольного органа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В нынешней версии закона пересмотр выданных ФАС предписаний, которые касаются устранения нарушений при контроле уровня концентрации, разрешен при «возникновении существенных обстоятельств, которые наступили после вынесения предписания и исключают возможность и (или) целесообразность исполнения предписания полностью или его части». К ним закон относит изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей либо утрату хозяйствующим субъектом доминирующего положения.

Суть предлагаемых изменений в том, чтобы разрешить ФАС менять или отменять требования предписаний, даже если они могут быть исполнены.

В пояснительной записке служба прямо ссылается на «санкционное давление» и «предпринимаемые антикризисные меры» как на причины, потребовавшие правки закона. Действующий «перечень оснований для пересмотра выданных антимонопольным органом предписаний в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией является недостаточно гибким для оперативного реагирования антимонопольным органом на изменение конъюнктуры рынков», говорится в документе.

Еще одна новация — включение в перечень оснований для пересмотра «несоответствия указанных в предписании ориентиров формирования цены на товар общим условиям обращения товара на товарном рынке». Де-факто речь идет о том, что после потери доступа к международным ценовым индикаторам вследствие военной операции РФ на Украине компании утратили возможность исполнять предписания, выданные, когда Россия виделась властям частью глобального рынка и могла использовать «внешние» бенчмарки, а разработка новых только обсуждается (см. «Ъ» от 22 февраля). В частности, ряд предписаний, например на рынках цветных металлов, содержат ценовые ориентиры, публикуемые информационно-аналитическими агентствами недружественных стран.

«Соответствующие предписания не отражают текущую конъюнктуру товарных рынков в Российской Федерации, несут риски экономической безопасности страны и требуют пересмотра»,— говорит собеседник «Ъ», знакомый с обсуждением темы. Необходимость же перехода на собственную ценовую информацию требует опоры на участников внутреннего рынка, что создает риски манипулирования данными.

Эта же ситуация вынуждает ФАС добиваться удлинения срока пересмотра предписаний для поиска решений подобных проблем до двух месяцев «в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации».

В самой службе отмечают, что поправки направлены на «гибкость и совершенствование антимонопольного законодательства в целях адаптации и реагирования к изменяющимся условиям на товарных рынках и у ФАС должны быть соответствующие основания для оперативного изменения предписаний». Компания, которой уже выдано предписание (как в сфере контроля экономической концентрации, так и по итогам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства), может обратиться в службу за пересмотром предписания. ФАС будет оценивать основания для пересмотра, а также то, как возможная корректировка предписания повлияет на конкуренцию и потребителей. Соответственно, изменения не повлекут снижения конкуренции, убеждены в службе.

Олег Сапожков, Диана Галиева