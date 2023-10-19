Раненного при атаке беспилотника в Белгороде журналиста перевели в Москву

Сотрудника афганской редакции новостного агентства Sputnik Хайбара Акифи, раненного на прошлой неделе в результате падения украинского беспилотника в Белгороде, перевели в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва беспилотника

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия взрыва беспилотника

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате происшествия в ночь на 12 октября погибли четырехлетняя дочь журналиста и родители его супруги. Жена господина Акифи —Олеся Акифи получила сложный перелом нижних конечностей.

Главврач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша сказала, что состояние женщины стабилизировано. «Перевели ее из реанимации в отделение травматологии. Она сегодня сделала первые шаги. Мы начали первый этап реабилитации»,— пояснила госпожа Мевша (цитата по ТРК «Мир Белогорья»).

Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны Украины. За последние сутки по территории региона было выпущено почти 100 различных боеприпасов, никто из жителей не пострадал.

Подробнее об атаке БПЛА на Белгород — в материале «Ъ» «Беспилотник не пощадил семью».

Сергей Толмачев, Воронеж