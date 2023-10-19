Минюст предложил выдавать женщинам в колониях леггинсы и пижамы

Минюст предложил расширить перечень предметов, которые выдают в колониях женщинам-осужденным. В проекте министерства прописано, что заключенным-женщинам позволят иметь юбки, халаты и пижаму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект изменений к приказу ведомства «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

«В норме № 4 вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказания в воспитательных колониях, а также в пункте 4 приложения № 4 к приказу, указать: "костюм (жакет и юбка)", "сорочка или пижама ночная", "колготки полушерстяные или леггинсы", “халат домашний”»,— сообщается в документе проекта. Пункт 4 приложения о вещевом довольствовании касается осужденных, отбывающих наказания в воспитательных колониях. В постановлении 2013 года эти вещи не входили в перечень вещевого довольствия и не выдавались несовершеннолетним девушкам-заключенным.

Также в проекте предлагается заменить полушерстяной платок, который используется как головной убор, на зимнюю шапку. По словам члена Совета по правам человека, ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии(ОНК) Москвы Алексея Мельникова, такие запросы в ОНК «неоднократно получали в личных беседах с осужденными».

«Определенно можно сказать, что это небольшой, но важный шаг на пути к тому, чтобы женщинам в местах принудительного содержания стало немного комфортней как с эмоциональной, так и с точки зрения здоровья»,— написал господин Мельников в Telegram.

Недавно Минюст сообщил «Ъ» о введении для заключенных возможности читать электронные книги и закачивать на электронные носители (без выхода в интернет) материалы своих уголовных дел. Член ОНК Москвы Сергей Аристов заявил, что он и его коллеги стараются поддерживать эту инициативу, передавая электронные книги в СИЗО, но «нужен комплекс мер, чтобы инициатива полноценно заработала, а для этого нужно выделять бюджет».

Подробнее об этом в материале «Ъ» — «Книга — лучший приварок».

Арсений Пушкин