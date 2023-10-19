«Чтобы весь мир содрогался»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение возобновить проведение парадов физкультурников на Красной площади. Подобные шествия были популярны в сталинские годы. Сразу после смерти вождя они прекратились. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает возврат к советским традициям естественным развитием событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С предложением возродить парады физкультурников на Красной площади выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Президент идею поддержал. Вот, собственно, и все. Сложно сказать, является это личной инициативой спортивного чиновника или предусмотрено неким сценарием. Как бы то ни было, такое направление мыслей нисколько не удивляет.

Более того, все это выглядит вполне естественно и полностью вписывается в нынешнюю российскую действительность. Суть в том, что будущее наше почему-то находится в прошлом.

Что же такое парад физкультурников? Первое театрализованное спортивное шествие состоялось в 1919 году. Однако считается, что это фирменный сталинский проект. Любил Иосиф Виссарионович подобное действо и лично принимал на трибуне Мавзолея — рукоплескал вместе с соратниками. С 1931 года парады физкультурников проводились ежегодно, и прекратились они в 1954 году — сразу после кончины вождя народов.

Смысл всего этого — в первую очередь доказательство успеха победившего социализма. Это не только пропаганда здорового образа жизни. В СССР родился новый человек — духовно и физически развитый. Он в любой момент готов взять в руки винтовку и помочь Красной армии в борьбе с империалистическим злом за мировую революцию.

Это продолжение парада военного. Сначала — армия, потом — спортивные резервы. Дальше идут резервы трудовые, детские и юношеские организации — также в поддержку лучшего и самого правильного строя на Земле. Иными словами, это политическое, а не спортивное мероприятие. Причем не рядовое, а для того, чтобы весь мир видел и содрогался.

Вот так невольно получается, что пришло время в современной России XXI века опять родиться новому человеку. Кому-то может показаться, что это немного странно звучит, поскольку ничего нового мы как бы не создаем, а возвращаем старое. Понимайте как хотите — суть от этого не меняется. Только вот желательно, чтобы процесс этот шел сверху вниз.

Пусть те, кто считает себя элитой, начнут с себя. Долой вредные буржуазные привычки — машины, костюмы из недружественных стран. Личным примером докажите — идите в народ, все в народ. Таким должен быть актуальный лозунг сегодняшнего дня.

В прошлое хотите? Да ради бога — только давайте тогда пить эту чашу до дна. Подъем в шесть утра, прослушивание государственного гимна, физзарядка, закаливание — и на политинформацию.

Отработал на производстве — послушай в клубе лекцию о международном положении. Нужно ведь не только физически, но и морально быть закаленным. В праздники — на демонстрацию, в субботу — субботник, в воскресенье — воскресник. Непонятно, как в такой ситуации быть с Царскосельским лицеем, он ведь у нас тоже возрождается. Придется как-то сочетать дух XIX века с веком XX. Нет ничего невозможного — все совместим, а того, кто будет возражать, запретим.

Фотогалерея Парады физкультурников Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С 1919 по 1945 год на Красной площади в Москве проводились парады физкультурников и отрядов Всевобуча, призванные пропагандировать среди советского народа занятия физкультурой и спортом Фото: РИА Новости С 1936 года в Москве начали проводиться всесоюзные физкультурные парады. В них участвовали физкультурники всех республик СССР Фото: Георгий Зельма / РИА НОВОСТИ Физкультурники из Украины на параде на Красной площади Фото: Николай Кулешов / ТАСС В 1935 году на параде физкультурников в Москве Иосиф Сталин был назван «лучшим другом пионеров», а в 1936 году на очередном спортивном празднике впервые появился лозунг «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ До 1939 года физкультурные шествия устраивались от случая к случаю. Обычно их приурочивали к иным важным датам. Так, в 1937 году поводом для парада послужило 20-летие со дня Октябрьской революции Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С 1939 года проведение парадов приурочивалось к учрежденному всесоюзному Дню физкультурника Фото: Николай Кубеев / ТАСС После торжественного марша на Красной площади проходили показательные выступления лучших спортивных организаций, физкультурных учебных заведений и отдельных делегаций союзных республик Фото: Николай Кубеев / ТАСС Газета «Известия», 24 июля 1938 года:

«На такого рода праздниках физкультура перестает быть только академической. К ней на помощь приходит театр: режиссер, художник, композитор. В тесном творческом контакте с мастерами спорта и физкультуры они создают монументальное массовое зрелище…» Фото: Николай Кубеев / ТАСС 24 июля 1938 года на Красной площади в параде физкультурников приняли участие рекордные 35 тыс. человек Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Первый послевоенный парад физкультурников (и последний на Красной площади) состоялся 12 августа 1945 года и был посвящен Победе в Великой Отечественной войне Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев С 1946 года парады физкультурников проводились на стадионе «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев Литовская спортивная делегация в Москве на Всесоюзном параде физкультурников в 1954 году Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С 1956-го каждые четыре года парадами физкультурников открывали Спартакиаду народов СССР Фото: Копосов Геннадий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Гимнастка на мотоцикле с флагом на Всесоюзном параде физкультурников в 1956 году Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев Колонна добровольного спортивного общества «Динамо» на параде физкультурников в 1967 году Фото: Бочинин / РИА Новости Следующая фотография 1 / 15 С 1919 по 1945 год на Красной площади в Москве проводились парады физкультурников и отрядов Всевобуча, призванные пропагандировать среди советского народа занятия физкультурой и спортом Фото: РИА Новости С 1936 года в Москве начали проводиться всесоюзные физкультурные парады. В них участвовали физкультурники всех республик СССР Фото: Георгий Зельма / РИА НОВОСТИ Физкультурники из Украины на параде на Красной площади Фото: Николай Кулешов / ТАСС В 1935 году на параде физкультурников в Москве Иосиф Сталин был назван «лучшим другом пионеров», а в 1936 году на очередном спортивном празднике впервые появился лозунг «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ До 1939 года физкультурные шествия устраивались от случая к случаю. Обычно их приурочивали к иным важным датам. Так, в 1937 году поводом для парада послужило 20-летие со дня Октябрьской революции Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С 1939 года проведение парадов приурочивалось к учрежденному всесоюзному Дню физкультурника Фото: Николай Кубеев / ТАСС После торжественного марша на Красной площади проходили показательные выступления лучших спортивных организаций, физкультурных учебных заведений и отдельных делегаций союзных республик Фото: Николай Кубеев / ТАСС Газета «Известия», 24 июля 1938 года:

«На такого рода праздниках физкультура перестает быть только академической. К ней на помощь приходит театр: режиссер, художник, композитор. В тесном творческом контакте с мастерами спорта и физкультуры они создают монументальное массовое зрелище…» Фото: Николай Кубеев / ТАСС 24 июля 1938 года на Красной площади в параде физкультурников приняли участие рекордные 35 тыс. человек Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Первый послевоенный парад физкультурников (и последний на Красной площади) состоялся 12 августа 1945 года и был посвящен Победе в Великой Отечественной войне Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев С 1946 года парады физкультурников проводились на стадионе «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев Литовская спортивная делегация в Москве на Всесоюзном параде физкультурников в 1954 году Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С 1956-го каждые четыре года парадами физкультурников открывали Спартакиаду народов СССР Фото: Копосов Геннадий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Гимнастка на мотоцикле с флагом на Всесоюзном параде физкультурников в 1956 году Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев Колонна добровольного спортивного общества «Динамо» на параде физкультурников в 1967 году Фото: Бочинин / РИА Новости Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".