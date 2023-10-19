«Чтобы весь мир содрогался»
Дмитрий Дризе — о возрождении спортивных парадов
Президент России Владимир Путин поддержал предложение возобновить проведение парадов физкультурников на Красной площади. Подобные шествия были популярны в сталинские годы. Сразу после смерти вождя они прекратились. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает возврат к советским традициям естественным развитием событий.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
С предложением возродить парады физкультурников на Красной площади выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Президент идею поддержал. Вот, собственно, и все. Сложно сказать, является это личной инициативой спортивного чиновника или предусмотрено неким сценарием. Как бы то ни было, такое направление мыслей нисколько не удивляет.
Более того, все это выглядит вполне естественно и полностью вписывается в нынешнюю российскую действительность. Суть в том, что будущее наше почему-то находится в прошлом.
Что же такое парад физкультурников? Первое театрализованное спортивное шествие состоялось в 1919 году. Однако считается, что это фирменный сталинский проект. Любил Иосиф Виссарионович подобное действо и лично принимал на трибуне Мавзолея — рукоплескал вместе с соратниками. С 1931 года парады физкультурников проводились ежегодно, и прекратились они в 1954 году — сразу после кончины вождя народов.
Смысл всего этого — в первую очередь доказательство успеха победившего социализма. Это не только пропаганда здорового образа жизни. В СССР родился новый человек — духовно и физически развитый. Он в любой момент готов взять в руки винтовку и помочь Красной армии в борьбе с империалистическим злом за мировую революцию.
Это продолжение парада военного. Сначала — армия, потом — спортивные резервы. Дальше идут резервы трудовые, детские и юношеские организации — также в поддержку лучшего и самого правильного строя на Земле. Иными словами, это политическое, а не спортивное мероприятие. Причем не рядовое, а для того, чтобы весь мир видел и содрогался.
Вот так невольно получается, что пришло время в современной России XXI века опять родиться новому человеку. Кому-то может показаться, что это немного странно звучит, поскольку ничего нового мы как бы не создаем, а возвращаем старое. Понимайте как хотите — суть от этого не меняется. Только вот желательно, чтобы процесс этот шел сверху вниз.
Пусть те, кто считает себя элитой, начнут с себя. Долой вредные буржуазные привычки — машины, костюмы из недружественных стран. Личным примером докажите — идите в народ, все в народ. Таким должен быть актуальный лозунг сегодняшнего дня.
В прошлое хотите? Да ради бога — только давайте тогда пить эту чашу до дна. Подъем в шесть утра, прослушивание государственного гимна, физзарядка, закаливание — и на политинформацию.
Отработал на производстве — послушай в клубе лекцию о международном положении. Нужно ведь не только физически, но и морально быть закаленным. В праздники — на демонстрацию, в субботу — субботник, в воскресенье — воскресник. Непонятно, как в такой ситуации быть с Царскосельским лицеем, он ведь у нас тоже возрождается. Придется как-то сочетать дух XIX века с веком XX. Нет ничего невозможного — все совместим, а того, кто будет возражать, запретим.
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Парады физкультурников
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