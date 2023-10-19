В Екатеринбурге временно изменится схема движения четырех автобусов

С 21 по 22 октября в Екатеринбурге перекроют движение транспорта от улицы Лучистой до дома № 1 по улице Чемпионов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Объехать перекрытие можно будет по ул. Счастливой. На время перекрытия изменится схема движения автобусов №№ 53, 57а, 63 и 077.

Автобусы № 077 и № 53 поедут по следующим улицам:

в центр города: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая;

из центра города: Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Любви — Лучистая. Временно будут отменены остановки «Счастливая» и «Чемпионов», а также введена остановка «Солнечный микрорайон» на ул. Лучистой.

В центр города автобус №57а поедет по ул. Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая; из центра города: Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов.

Временно будет отменена остановка «Чемпионов» и введены остановки «Солнечный микрорайон» на ул. Лучистой, «Счастливая» на Золотистом бульваре к ул. Чемпионов, а также «Чемпионов» на Золотистом бульваре.

Автобус № 63 поедет по улицам Лучистой — Счастливой — Золотистому бульвару — Любви — Лучистой. Временно отменится остановка «Чемпионов».

Напомним, с 30 октября по 17 декабря закроют движение на участке улицы Ключевской. До 15 ноября ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти — от ул. Антона Валека до проспекта Ленина. На время ограничения автобус № 46 изменил схему движения.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте