Путин: Минтруд должен избавить производство средств реабилитации от монополии

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми призвал Министерство труда и соцзащиты разобраться с монополией на производство специальных технических средств реабилитации. Также он подчеркнул необходимость обеспечить участников СВО средствами реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается средств реабилитации — здесь Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы»,— отметил Владимир Путин.

Он сказал, что Министерство финансов выделило дополнительные деньги на их производство. «Мы и из небюджетных источников найдем все, что нужно для этих целей»,— сообщил президент.

Господин Путин считает отечественные средства реабилитации очень эффективными и подчеркивает, что их необходимо «включать в работу, в оборот, чтобы они не чувствовали себя чужими на этом "празднике распределения ресурсов"».

Владимир Путин призвал Минтруд, Минспорт и фонд «Защитники Отечества» начать совместную работу в этом направлении.

17 октября Минтруд сообщил, что более половины участников военной операции на Украине, получивших увечья, перенесли ампутации.

Александра Горошилова