Прокуратура требует от «Тамбовтеплосервиса» ускорить работу по подаче тепла

Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» (ТТС) получило от прокуратуры Ленинского района Тамбова представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ, выразившихся в несвоевременной поставке тепла в жилые дома. В течение первой недели отопительного сезона в облцентре ресурсом был обеспечен только 51% жилфонда. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Отопительный сезон в Тамбове стартовал 5 октября.

«Факт несвоевременной поставки коммунального ресурса теплоснабжающей организацией подтверждается многочисленными обращениями граждан областного центра, поступающими в городскую диспетчерскую службу»,— заявили в прокуратуре.

ТТС является одним из основных поставщиков тепла и горячей воды в многоквартирные дома Тамбова. По данным властей, он занимает 18,8% рынка. Больше только у «Квадры» — 37,5%. В мае 2023 года арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск обанкротившегося МУП «Тамбовинвестсервис» о признании ТТС банкротом из-за долга на 174,3 млн руб. Следующее заседание по делу должно состояться 30 октября, следует из картотеки дел.

О спорах «Тамбовтеплосервиса» и «Квадры» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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