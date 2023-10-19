Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура требует от «Тамбовтеплосервиса» ускорить работу по подаче тепла

Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» (ТТС) получило от прокуратуры Ленинского района Тамбова представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ, выразившихся в несвоевременной поставке тепла в жилые дома. В течение первой недели отопительного сезона в облцентре ресурсом был обеспечен только 51% жилфонда. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Отопительный сезон в Тамбове стартовал 5 октября.

«Факт несвоевременной поставки коммунального ресурса теплоснабжающей организацией подтверждается многочисленными обращениями граждан областного центра, поступающими в городскую диспетчерскую службу»,— заявили в прокуратуре.

ТТС является одним из основных поставщиков тепла и горячей воды в многоквартирные дома Тамбова. По данным властей, он занимает 18,8% рынка. Больше только у «Квадры» — 37,5%. В мае 2023 года арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск обанкротившегося МУП «Тамбовинвестсервис» о признании ТТС банкротом из-за долга на 174,3 млн руб. Следующее заседание по делу должно состояться 30 октября, следует из картотеки дел.

О спорах «Тамбовтеплосервиса» и «Квадры» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...