В снегу не светит

Второй день в Нижегородской области устраняют последствия двухчасового снегопада, обрушившегося на регион 17 октября. Провода оборваны упавшими деревьями и тяжестью налипшего снега. По данным МВД РФ, на утро 19 октября почти 250 населенных пунктов в регионе отключены от электроснабжения. Без света остаются почти 10,6 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — дети. На помощь нижегородским энергетикам прибыли 50 бригад из других регионов. Подача электроэнергии в 831 населенном пункте уже восстановлена. В Нижнем Новгороде местные депутаты говорят о необходимости разработать программу санации всех зеленых насаждений, чтобы снизить риски их падения на провода, машины и дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнем Новгороде прошли сильные снегопады

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Нижнем Новгороде прошли сильные снегопады

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области почти 250 населенных пунктов второй день остаются без электричества после обильного снегопада и сильного ветра, обрушившихся на регион 17 октября. Об этом говорится в сводках дежурной части МВД РФ. По данным полиции, обесточенные потребители до сих пор есть в 19 муниципальных образованиях. Всего без электричества остаются почти 10,6 тыс. нижегородцев в 8,5 тыс. домов. Из них около 1,5 тыс. человек — дети разного возраста. Кроме того, обесточено 12 социально значимых объектов.

По оперативным данным, пострадавших и погибших в результате стихии нет. Эту информацию «Ъ» подтвердили в нижегородском минздраве. По данным министерства, никто из нижегородцев не обращался в медицинские организации за помощью, как-то связанной с травмами или ушибами, полученными из-за непогоды.

Снегопад и сильный ветер в Нижегородской области начались сразу после затяжного дождя, который шел в регионе в ночь на 17 октября. За 2–2,5 часа в отдельных муниципалитетах выпала почти месячная норма осадков.

В частности, в Нижнем Новгороде толщина свежего снежного покрова составила более 5 см. За несколько часов в городе упало около 500 деревьев. Часть из них рухнула на провода ЛЭП и контактной сети наземного электротранспорта. Было выведено из строя больше 30 светофоров. По словам мэра города Юрия Шалабаева, количество выпавших осадков превысило данные прогноза почти в полтора раза.

Практически вся коммунальная техника была задействована на ликвидации последствий. Приоритет отдавался деревьям, упавшим на провода и дороги. «Движению они больше не мешают, однако распилить и вывезти такое большое количество удастся не сразу»,— уточнил глава города.

Из-за непогоды на прием и выпуск самолетов была приостановлена на несколько часов работа нижегородского аэропорта Чкалов. Три борта были отправлены на запасные аэродромы. В одном из них находилась хоккейная команда «Сибирь» из Новосибирска, направлявшаяся на матч с нижегородским «Торпедо». Губернатор Глеб Никитин обратился к жителям с просьбой не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости и отложить дела, требующие поездок, до завершения непогоды.

«Нижновэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья») в день снегопада перешло на работу в особом режиме. К оперативному реагированию были подготовлены 278 бригад и 434 единицы спецтехники. К вечеру того же дня региональные власти заявили, что в Нижегородскую область для устранения обрывов на линиях электропередачи прибыли 50 бригад из соседних регионов.

На утро 19 октября было восстановлено электроснабжение потребителей в 831 населенном пункте, устранены повреждения на 312 ЛЭП, введено в работу 5080 трансформаторных подстанций.

В ходе работ убрано более 200 упавших на провода деревьев, заменено почти 300 сломанных опор и изоляторов. Всего в устранении последствий снегопада учувствовало более 800 энергетиков и 351 единица спецтехники. В «Нижновэнерго» утверждают, что электроснабжение социально значимых объектов идет в штатном режиме. Продолжается работа по индивидуальным заявкам потребителей.

Собравшись после снегопада, депутаты городской думы вновь вспомнили о необходимости провести санацию всех городских деревьев, чтобы выявить наиболее опасные. О необходимости провести такую санацию нижегородские экологи говорят уже несколько лет, но работа так и не начата. По словам главы бюджетной комиссии Марка Фельдмана, деревьев, которые в случае непогоды могут упасть на провода и автомобили, в Нижнем Новгороде тысячи. «В случае материального ущерба, владельцы поврежденных автомобилей будут обращаться в суд за возмещением ущерба. Источником этого возмещения будет городской бюджет. Мы должны предвосхитить подобные ситуации»,— отметил господин Фельдман.

Он считает, что город должен провести полную ревизию всех городских насаждений, больные и аварийные деревья, а здоровые кронировать так, чтобы в случае очередного снегопада снизить риск их падения на людей, дороги и автомобили. По итогам обсуждения депутаты решили подготовить обращение в мэрию с предложением разработать соответствующую программу.

Андрей Репин, Нижний Новгород