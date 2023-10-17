Аэропорт «Чкалов» из-за снегопада не смог принять три самолета

Нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») из-за плохой погоды в первой половине дня 17 октября не смог принять три рейса. Самолеты, следовавшие из Антальи, Санкт-Петербурга и Москвы, были вынуждены уйти на запасные аэродромы — в Казань и Самару. В ближайшее время они должны вернуться в нижегородский аэропорт, взять пассажиров и отправиться в обратные рейсы.

Также в Нижнем Новгороде из-за непогоды был задержан вылет двух рейсов. В настоящее время посадка на эти рейсы закончена, они готовятся к вылету.

Аэропорт «Чкалов» работает на приемы и отправку самолетов. На расчистке взлетной полосы и территории задействована вся снегоуборочная техника.

Андрей Репин