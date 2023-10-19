МИД Киргизии: ограничение безвизового пребывания в стране коснется и граждан РФ

Министерство иностранных дел Киргизии выпустило разъяснения к новому визовому закону, который был принят 17 октября правительством страны. Из них следует, что новые правила пребывания частично распространяются на граждан государств—членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе России. Ранее ряд киргизских СМИ опубликовал информацию, что ограничения не затронут российских граждан.

«Граждане указанных государств пребывают на территории Кыргызской Республики без необходимости оформления разрешительных документов на срок, не превышающий 90 дней в течение каждого ста восьмидесятидневного периода с момента въезда в страну»,— сказано в сообщении ведомства.

17 октября власти Киргизии утвердили положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики. Согласно документу, иностранцы смогут находиться в Киргизии без визы не более 60 дней в течение 120-дневного периода (формат 60/120).

Для иностранцев, которым разрешен безвизовый въезд в Киргизию на 90 дней подряд, повторный безвизовый въезд будет разрешен через 90 дней после пересечения границы.

«Министерство напоминает, что регистрация граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Таджикистана, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Азербайджанской Республики, Республики Молдова производится на срок не более шести месяцев, с правом дальнейшего продления регистрации в зависимости от цели пребывания»,— отметил МИД.

В январе власти Казахстана отменили «визаран» для граждан стран—членов Евразийского экономического союза, в том числе россиян. Теперь они могут находиться в стране 90 дней в течение 180-дневного периода.

Александра Горошилова