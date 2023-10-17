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Коммерсантъ FM
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Киргизия отменила «визаран»

Кабмин Киргизии ограничил безвизовый режим для иностранцев

Киргизия отменила обнуление срока безвизового пребывания в стране при пересечении границы («визаран»). Теперь иностранцы смогут находиться в Киргизии без визы не более 60 дней в течение 120-дневного периода (формат 60/120), сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что для граждан, которым разрешен безвизовый въезд в Киргизию на 90 дней подряд, повторный безвизовый въезд будет разрешен через 90 дней после пересечения границы. В пресс-релизе уточняется, что новый порядок безвизового пребывания иностранцев вступил в силу 10 октября.

В январе Казахстан отменил «визаран» для граждан стран—членов Евразийского экономического союза, в том числе россиян. Теперь им можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. В Казахстане объяснили отмену «визарана» необходимостью легализации иностранцев

Эрдни Кагалтынов

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