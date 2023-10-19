В воронежской гимназии продлили дистант из-за выявления новых случаев пневмонии

В Воронеже ученики гимназии имени И.С. Никитина пробудут на дистанционном обучении еще десять дней — до 29 октября. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии облцентра. Дистант был введен из-за выявления десяти случаев пневмонии, продлен — из-за диагностирования заболевания еще у десяти детей.

В конце сентября по той же причине на дистанционку отправили учеников школы №95 в Воронеже, на сегодня школьники вернулись к очному обучению. Такие ограничения, как правило, вводятся при десяти и более зараженных пневмонией в учебном заведении.

Также, по данным на 19 октября, из-за распространения ОРВИ 18 классов 13-ти школ облцентра отправлены на карантин. Такие меры обычно вводят при 20% и более заболевших в классе.

С 30 октября по 6 ноября школьников Воронежа ждут осенние каникулы. Дети вернутся за парты во вторник, 7 ноября, так как выходной в честь Дня народного единства, выпадающего на субботу, 4 ноября, переносится на понедельник, 6 ноября.

О росте заболеваемости коронавирусом в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «COVID-19 пробует вернуться».

Алина Морозова

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