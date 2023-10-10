Две школы в Воронеже отправили на дистант из-за вспышек пневмонии

В Воронеже учеников школы №95 и гимназии имени И.С. Никитина отправили на дистанционное обучение из-за вспышек пневмонии. В первом учебном заведении оно продлится до 16 октября, во втором — до 19 октября. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе городской администрации.

В этих школах было выявлено по десять случаев заболевания, которое может являться осложнением ОРВИ. В целях профилактики именно при таком количестве зараженных учеников вводится дистант. Помещения учреждений продезинфицируют.

В мэрии отметили, что в школе №95 обучаются 1,9 тыс. детей — количество заболевших составляет 0,5% от общего числа учеников. В гимназии имени И.С. Никитина — 800 и 1,3% соответственно.

Также из-за распространения ОРВИ введен карантин в восьми классах пяти школ облцентра. Такие меры предпринимаются при 20% и более заболевших в классе.

Алина Морозова

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