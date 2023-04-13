Власти Екатеринбурга будут ежегодно повышать цены на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будут повышать ежегодно. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы города Алексей Бубнов. По его словам, это необходимо для повышения зарплат водителям и кондукторам, а также для обновление транспортного парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Привлекательность работы определяется уровнем заработной платы. В том числе привлекательность будет, если водители троллейбусов, трамваев будут работать на новой технике»,– отметил господин Бубнов.

Напомним, в конце февраля стоимость проезда в Екатеринбурге выросла до 33 руб. Власти объясняют повышение стоимости экономической целесообразностью, отмечая, что перевозчики и вовсе просили о повышении тарифов до 37-40 руб. в наземном транспорте, и до 39 руб. – в метро.

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