Путин поддержал возрождение спортивных парадов на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей возрождение спортивных парадов на Красной площади и объявление 2024 года Годом спорта. Предложение высказал глава Международной ассоциации бокса, председатель исполнительного комитета Федерации бокса РФ Умар Кремлев на полях форума «Россия — спортивная держава».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Кубеев / ТАСС Фото: Николай Кубеев / ТАСС

Господин Кремлев напомнил, что в 2024 году в России пройдут Игры дружбы, Игры будущего, Игры БРИКС, на них будут представлены все классические виды спорта. «Хотелось бы к вам обратиться, чтобы сделать следующий год Годом спорта... и на Красной площади также возродить спортивный парад. Мы готовы его организовать. Раньше его тоже проводили, в рамках Игр доброй воли»,— сказал господин Кремлев. Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Хорошо, хорошая идея»,— ответил господин Путин.

Первый спортивный парад состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников проводились в присутствии Иосифа Сталина. В послевоенные годы традиция парадов на Красной площади не укрепилась, позднее они проводились на стадионе «Динамо».

Как в СССР организовывались спортивные парады — в материале «Только мускулы, загар, трусы».

Леонид Уварчев