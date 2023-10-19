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Коммерсантъ FM
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«РусГидро» готово участвовать в проектах в Мьянме в области гидроэнергетики

Энергохолдинг «РусГидро» (MOEX: HYDR) выразил готовность участвовать в проектах в Мьянме в области гидроэнергетики. Об этом представители российской компании заявили на встрече с делегацией из Мьянмы, сказано в сообщении пресс-службы «РусГидро».

«В ходе переговоров российская сторона выразила готовность активизировать работу в Мьянме в части предоставления инжиниринговых услуг в сфере гидроэнергетики для планируемых в стране проектов, в том числе ГЭС «Швели-3» (1000 МВт), ГЭС «Нам Ланг» (210 МВт) и ГЭС «Мидл Паунг Лаунг» (166 МВт)»,— говорится в материале компании.

В сообщении сказано, что стороны договорились о визите российской делегации в Мьянму для встречи с возможными компаниями-партнерами. Представители «РусГидро» также посетят местные энергообъекты и обсудят дальнейшее взаимодействие с предприятиями Мьянмы.

Ранее делегация Мьянмы во главе с министром электроэнергетики страны посетила Загорсую ГАЭС в Московской области. Как сказано в сообщении «РусГидро», цель визита связана с изучением опыта обслуживания и эксплуатации станции.

В декабре 2022 года в Минэкономики заявили, что российская компания может стать подрядчиком строительства ГЭС на реке Паунлаун в Мьянме. Название компании министерство не уточнило.

Петр Бузлаев

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