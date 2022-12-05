Российская компания может поучаствовать в строительстве ГЭС в Мьянме

Одним из подрядчиков строительства ГЭС на реке Паунлаун в Мьянме может стать российская компания, следует из материалов Минэкономразвития России. По словам главы министерства Максима Решетникова, несколько российских компаний также заявили о готовности к осуществлению грузоперевозок в азиатскую страну (в том числе для доставки туда энергоресурсов).

«Наиболее перспективные направления сотрудничества между двумя странами —продовольственная и энергетическая безопасность, финансовая стабильность, устойчивая логистика, туризм, цифровая экономика и здравоохранение»,— отмечается в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития.

Название компании, участие которой в статусе подрядчика запланировано при строительстве мьянманской ГЭС, министерством не уточняется. 18 июня газета РБК со ссылкой на представителя министерства экономической кооперации Мьянмы Аунг Ко Мо сообщила, что власти страны ведут переговоры с российской компанией «Интер РАО» о строительстве в Мьянме новых электростанций.

В феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот, в результате которого власть в стране захватили руководители государственного административного совета. «Весенняя революция» привела к введению западными странами санкций против Мьянмы и частичной экономической изоляции страны, на фоне чего наблюдается активизация сотрудничества ее властей с российским руководством.

О перевороте в Мьянме — в материале «Ъ» «Мьянма переболела демократией».

Андрей Сапожников