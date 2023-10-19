Дизельное топливо в Тамбовской области подешевело на 15%

В августе-сентябре цена на дизельное топливо в Тамбовской области выросла с 57 тыс. до 72,7 тыс. руб. за т. На сегодня она снизилась на 15% — до 61,7 тыс. руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

В министерстве сельского хозяйства Тамбовщины добавили, что на сегодня горюче-смазочных материалов в области «достаточно». Крупные сельхозпроизводители в основном работают по прямым договорам с АО «Тамбовнефтепродукт» (филиал «Роснефти»).

О проблемах с обеспечением аграриев Черноземья дизтопливом стало известно в начале сентября. За месяц цена на него выросла вплоть до 40%. В Минсельхозе признали, что сложности приобрели федеральный масштаб. Местные власти в ручном режиме обеспечивали наличие топлива на складах, однако в отдельных случаях поступали сигналы об «исчерпании ресурса». Розничные поставщики приостанавливали продажи дизтоплива на некоторых заправках. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы начали проверять ценообразование при мелкооптовой реализации дизтоплива на возможные манипуляции. В рамках этих мероприятий в отношении белгородского АО «Осколнефтеснаб» было возбуждено антимонопольное дело.

Подробнее об этой ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Урожай просит дизеля».

Алина Морозова

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