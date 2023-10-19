Правительство России продлит поставки нефти на НПЗ Китая
Правительство России одобрило проект протокола, продляющий поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы Западного Китая еще на десять лет. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации.
В распоряжении кабмина отмечается «успешное выполнение сторонами обязательств соглашения». Правительство продляет действие договора еще на десять лет и фиксирует тот же объем продажи нефтепродукта — 7–10 млн тонн в год.
Опубликованный документ вносит изменения в соглашение между правительством России и КНР от 22 марта 2013 года. Соглашение регулирует поставки российской сырой нефти по нефтепроводу «Сковородино—Мохэ». Договор предусматривал поставки нефти с 1 января 2014 года сроком на десять лет. Российской стороной договора выступает НК «Роснефть».
Международное энергетическое агентство (МЭА) в сентябре зафиксировало максимальные с июля 2022 года доходы России от экспорта нефти.
Подробнее — в материале «Нефть переливается через потолок».