В Госдуму внесен проект обращения к ООН из-за конфликта на Ближнем Востоке

Комитет Госдумы по международным делам внес в нижнюю палату парламента проект обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом не допустить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и осуждением нарушения гуманитарного права в ходе боевых действий. Об этом сообщил глава комитета, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В проекте, выдержки из которого приводит ТАСС, депутаты Госдумы обращаются к ООН и парламентам стран мира с призывом незамедлительно принять меры для «безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия» в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта. Кроме того, депутаты подчеркивают необходимость предотвращения «беспрецедентной гуманитарной катастрофы» на Ближнем Востоке.

По мнению депутатов, свидетельством масштабов катастрофы в регионе стала атака 17 октября на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которой погибли сотни мирных граждан. «Неоправданная жестокость и непропорциональное применение силы уже привели к гибели нескольких тысяч человек. Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру»,— говорится в проекте.

«Россия — одна из немногих стран, которая имеет заслуженное право обратиться к международным организациям, понимая, что коллективный Запад, предпринимая попытки предотвратить конфликт, наоборот, расширяет его географию. Это делает высшее руководство коллективного Запада, руководители стран»,— заявил замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев во время пресс-подхода перед началом пленарного заседания.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа осложнилась после того, как 7 октября боевики палестинского движения «Хамас» сотнями ракет атаковали израильские территории. В ответ Израиль объявил о проведении в секторе Газа военной операции. Жертвами военного конфликта стали уже более 1,4 тыс. израильтян и 3,5 тыс. палестинцев. ООН заявляла о проблемах в анклаве с водой, топливом, электричеством.

Подробнее о том, как западные страны ищут способы завершения войны Израиля и «Хамаса»,— в материале «Ъ» «Экстренные без мер».