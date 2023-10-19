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Коммерсантъ FM
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Акции Netflix выросли на 13% после публикации отчетности

В третьем квартале выручка стримингового видеосервиса Netflix увеличилась на 7,6%, до $8,5 млрд. Чистая прибыль выросла на 19%, составив $1,7 млрд. Число подписчиков сервиса увеличилось в этот период на 9 млн, достигнув 247 млн. Аналитики ожидали роста числа подписчиков на 6 млн. Акции Netflix после публикации отчетности выросли почти на 13%.

Компания также объявила о повышении цен на подписку в США: цена премиум-подписки выросла на $3, составив $22,99, а самой дешевой подписки без рекламы — на $2, до $11,99. При этом цена на тарифный план с рекламой осталась неизменной — $6,99. Также несколько повысятся цены в Великобритании и Франции. Ранее американские СМИ писали о планах Netflix повысить цены после того, как голливудские сценаристы добились повышения гонораров и комиссионных отчислений. Другие сервисы также повышают цены. В сентябре компания Warner Bros Discovery увеличила месячную плату за пользование своим стриминговым сервисом Discovery+.

По мнению директора по исследованиям компании Forrester Research Майка Пру, «рост цен может повысить выручку стриминговых сервисов в краткосрочной перспективе», но в долгосрочной не может поддерживать устойчивого роста. «У потребителей есть ожидания: отличный контент по разумной цене. Потребители не только не получают дополнительных преимуществ от недавнего и запланированного роста цен, но, возможно, они получают меньше»,— считает господин Пру.

Чем закончилась забастовка сценаристов — в материале «Ъ» «Фабрика грез получила контракт мечты».

Яна Рождественская

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