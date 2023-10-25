Лиха не убудет

Женевские часовые дни, Geneva Watch Days, прочно заняли свое место в жизни Швейцарии. За новинками туда приходится ездить несколько раз в год. Сначала на Watches & Wonders, «Часы и чудеса», а потом на Geneva Watch Days. Как ни ловко устроены новости в интернете, удовольствия увидеть своими глазами и потрогать своими рукам никто не отменял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ

Но и на этом год не завершен. Впереди третья серия: ноябрьские женевские аукционы, в том числе благотворительный Only Watch, ставший из обычных торгов настоящей биеннале часового искусства. Плюс подведение итогов Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, часового «Оскара», вышедшего на финиш.

Ввиду нового железного занавеса мы стараемся обойтись без Запада — с помощью собственного производства часов, чем, например, гордится «Ракета», или собственного производства событий. В Москве завершается конкурс «Лучшие российские часы-2023», их показывают в Музее времени и часов салона AllTime. Когда «Стиль» выйдет в печать, мы уже будем знать победителей соревнования, в котором «Президент» соперничает с «Ледоколом», «Молнией», «Славой» или «Штурмом», а пока можем только заранее поздравить чемпионов.

Но и в Женеве на конкурсах есть место, например, для российского бренда Konstantin Chaykin. Не только для его создателя. Вокруг уже складывается целая международная команда: в конкурсах участвует и его бывший соратник Антон Суханов с часами Racer Retro и Racer Jumping Hour GMT, и партнер мануфактуры Илья Гельфман с часами IN-16 Nixie. Видимо, бешеная креативность Чайкина порождает не только часы, но и часовщиков.

Ну а самому Константину Чайкину предстоит два испытания. Сначала 5 ноября на Only Watch будут продавать его специально сделанный для аукциона Stargazer, ристмон с 16 усложнениями. Почетен не только эстимейт (150–220 тыс. CHF), но даже сам факт участия. Only Watch аукцион разборчивый и придирчивый.

Затем пройдет Гран-при, в финальном списке которого, опубликованном в последний из Женевских часовых дней, значится Time-Eater («Пожиратель времени»).

Новый ристмон, как объясняет Чайкин, вдохновлен образом Лиха одноглазого из русских сказок. Политкорректности ради в релизе сказано «балканских и славянских». Как и партнерство со швейцарской компанией Louis Erard, это отчасти страхует Чайкина от повторения затруднений прошлого года, когда его часы едва не были сняты с конкурса из-за санкций. Дирекция Гран-при нашла тогда авральное решение проблемы, но на сей раз Чайкин и его партнеры явно решили не будить лихо, пока оно спит.

Выпускающий редактор Алексей Тарханов