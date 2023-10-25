Не по дням, а по часам

В Женеве 2 сентября завершился новый часовой салон Geneva Watch Days. Он открылся в четвертый раз и, вероятно, продолжится в следующем году. Основанный в 2020-м в момент пандемии, когда старые салоны погибали один за другим, он смог предложить новый формат, оказавшийся удивительно жизнеспособным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главные новинки 39 марок-участниц были показаны в «Ротонде» Фото: Geneva Watch Days На открытие Geneva Watch Days собрались журналисты со всего мира Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Следующая фотография 1 / 2 Главные новинки 39 марок-участниц были показаны в «Ротонде» Фото: Geneva Watch Days На открытие Geneva Watch Days собрались журналисты со всего мира Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

В 2020-м первый салон принял 15 марок. В этом году, на четвертом, их оказалось уже 39. Полные списки показывают, какие разные и в то же время известные бренды и часовщики собрались в Женеве накануне нового учебного года: Angelus, Armin Strom, Arnold & Son, Artime, Bausele, Bianchet, Breitling, Bulgari, Byrne, Konstantin Chaykin, Claude Meylan, Corum, Czapek & Cie, De Bethune, Doxa, Frederique Constant Group, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hautlence, HYT, Jacob & Co, Krayon, Laurent Ferrier, Louis Erard, Massena LAB, Maurice Lacroix, MB&F, H. Moser & Cie., Oris, Perrelet, Phillips вместе с Bacs & Russo, Raketa, Reservoir, Ressence, Singer, Trilobe, Urwerk, Ulysse Nardin. В списках оказались даже два российских бренда, редкий случай на нынешних международных выставках. Впрочем, Константин Чайкин давно и на равных принят в международное часовое сообщество, в Швейцарии он свой, а менеджмент «Ракеты» состоит в основном из европейцев.

Отсутствие цензуры — одно из следствий того, что Geneva Watch Days не обычный салон. Здесь марки вступают между собой в свободную кооперацию, без иерархии и обязаловки. Организаторы не хотели структуры, контролируемой какой-либо одной группой, как это было когда-то с MCH, владелицей Baselworld, или группой Richemont, господствовавшей на SIHH.

И хотя белый временный павильон на набережной принимал церемонии открытия, пресс-конференции, симпозиумы, а также часовые новинки, это было единственное общее пространство, предназначенное скорее для того, чтобы вечером собраться за бокалом и обсудить часовую жизнь. Никакого единого выставочного ангара, где каждый бренд обязан был бы выкупать квадратные метры, связывая напрямую свой успех с размерами своего стенда, не было. На новом салоне каждый мог выбрать свой формат показа и его место. Хочешь — у себя в бутике, хочешь — на мануфактуре, хочешь — в гостиничном номере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По вечерам все часовщики встречались под тентом павильона Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Павильон «Ротонда» на набережной Монблан — штаб-квартира Geneva Watch Days Фото: Geneva Watch Days Хозяева Geneva Watch Days в этом году были многочисленны Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Следующая фотография 1 / 3 По вечерам все часовщики встречались под тентом павильона Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Павильон «Ротонда» на набережной Монблан — штаб-квартира Geneva Watch Days Фото: Geneva Watch Days Хозяева Geneva Watch Days в этом году были многочисленны Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Для участия в весенних Watches & Wonders надо было арендовать минимум 50 или 400 метров по 2 тыс. швейцарских франков за метр. По словам пресс-атташе Geneva Watch Days Франсуазы Безолла, на новом салоне входной взнос всего 10 тыс. швейцарских франков, и у брендов есть свобода маневра, ведь во время выставок они принимают гостей как у себя дома. «Важно то, что Женевские часовые дни открыты для публики, которая может приходить на выступления и обсуждения,— добавляет Безолла.— В то время как Watches & Wonders предназначены строго для профессионалов. Есть уикенд, когда туда пускают любопытных, однако стоимость билетов в 70 франков достаточно велика, чтобы их не было много».

Появление и развитие салонов свидетельствует о том, что дела у швейцарских производителей часов идут скорее хорошо. Это подтвердила государственная советница кантона Женевы Дельфина Бахман, выступившая на открытии выставки: «Экспорт Швейцарии в 2022 году составил 24,8 млрд франков, увеличившись на 11,4% по сравнению с предыдущим годом».

Об интересе к новому формату показа свидетельствует удивительный факт: прямой конкурент Fondation de la Haute Horlogerie, организатор Watches & Wonders, выступил партнером Geneva Watch Days. Несомненно, и состав брендов будет расти. Как известно, из всех часовщиков LVMH здесь участвует только Bulgari. Но на сей раз перед открытием салона главы почти всех часовых марок группы пришли с неофициальным визитом в Rotonde du Mont Blanc: и руководитель часового подразделения холдинга Стефан Бьянки, и генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе, и начальник Zenith Жюльен Торнар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe Фото: Maurice Lacroix Bulgari Serpenti Misteriosi Pallini Фото: Bulgari Следующая фотография 1 / 2 Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe Фото: Maurice Lacroix Bulgari Serpenti Misteriosi Pallini Фото: Bulgari

На вопрос, почему Zenith, как и другие соседи по группе, предпочитает участвовать в Watches & Wonders и не участвовать в Geneva Watch Days, Жюльен Торнар заверил, что речь не идет о принципиальном отказе: «Мы просто решили, что у нас не будет в это время новых часовых запусков. Сегодня я пришел посмотреть, как развиваются Женевские часовые дни. Это красивое событие, но их нельзя сравнивать, тут две разные концепции». По его мнению, Geneva Watch Days еще не могут соперничать с Watches & Wonders — хотя участвовать там сложнее и дороже, «это того стоит».

О том, что один салон не заменит другой, говорит и Патрик Прюньо, глава Ulysse Nardin и Girard-Perregauх. Вот уже не первый год Ulysse Nardin участвует в обоих салонах, и Патрик Прюньо не видит в этом ничего необычного. «Это совсем другой формат, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, трудно сказать однозначно, какой эффективнее». У Watches & Wonders огромный международный резонанс. Зато у Geneva Watch Days большая свобода. «Но для разных марок, вероятно, полезен разный формат»,— считает он, замечая, что другую его марку, Girard-Perregauх, давно не видели на Watches & Wonders, зато она постоянный участник Geneva Watch Days.

В 2023 году Geneva Watch Days остались верны своему формату свободной конфедерации часовых производителей. Однако в будущем эта концепция может вступить в противоречие с расширением круга участников. «На выставке уже представлено почти 40 брендов, а что вы будете делать, если их будет 140?» — спрашивали главу Bulgari Жан-Кристофа Бабена. «Тогда можно будет изменить формат, подумать о собственных залах и — почему бы и нет — стать главным женевским салоном!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава MB&F Максимилиан Бюссер, государственная советница кантона Женевы Дельфина Бахман и глава Bulgari Жан-Кристоф Бабен (слева направо)

Фото: Geneva Watch Days Глава MB&F Максимилиан Бюссер, государственная советница кантона Женевы Дельфина Бахман и глава Bulgari Жан-Кристоф Бабен (слева направо)

Фото: Geneva Watch Days

Алексей Тарханов