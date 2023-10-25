Не по дням, а по часам
Geneva Watch Days прошли в Швейцарии
В Женеве 2 сентября завершился новый часовой салон Geneva Watch Days. Он открылся в четвертый раз и, вероятно, продолжится в следующем году. Основанный в 2020-м в момент пандемии, когда старые салоны погибали один за другим, он смог предложить новый формат, оказавшийся удивительно жизнеспособным.
В 2020-м первый салон принял 15 марок. В этом году, на четвертом, их оказалось уже 39. Полные списки показывают, какие разные и в то же время известные бренды и часовщики собрались в Женеве накануне нового учебного года: Angelus, Armin Strom, Arnold & Son, Artime, Bausele, Bianchet, Breitling, Bulgari, Byrne, Konstantin Chaykin, Claude Meylan, Corum, Czapek & Cie, De Bethune, Doxa, Frederique Constant Group, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hautlence, HYT, Jacob & Co, Krayon, Laurent Ferrier, Louis Erard, Massena LAB, Maurice Lacroix, MB&F, H. Moser & Cie., Oris, Perrelet, Phillips вместе с Bacs & Russo, Raketa, Reservoir, Ressence, Singer, Trilobe, Urwerk, Ulysse Nardin. В списках оказались даже два российских бренда, редкий случай на нынешних международных выставках. Впрочем, Константин Чайкин давно и на равных принят в международное часовое сообщество, в Швейцарии он свой, а менеджмент «Ракеты» состоит в основном из европейцев.
Отсутствие цензуры — одно из следствий того, что Geneva Watch Days не обычный салон. Здесь марки вступают между собой в свободную кооперацию, без иерархии и обязаловки. Организаторы не хотели структуры, контролируемой какой-либо одной группой, как это было когда-то с MCH, владелицей Baselworld, или группой Richemont, господствовавшей на SIHH.
И хотя белый временный павильон на набережной принимал церемонии открытия, пресс-конференции, симпозиумы, а также часовые новинки, это было единственное общее пространство, предназначенное скорее для того, чтобы вечером собраться за бокалом и обсудить часовую жизнь. Никакого единого выставочного ангара, где каждый бренд обязан был бы выкупать квадратные метры, связывая напрямую свой успех с размерами своего стенда, не было. На новом салоне каждый мог выбрать свой формат показа и его место. Хочешь — у себя в бутике, хочешь — на мануфактуре, хочешь — в гостиничном номере.
Для участия в весенних Watches & Wonders надо было арендовать минимум 50 или 400 метров по 2 тыс. швейцарских франков за метр. По словам пресс-атташе Geneva Watch Days Франсуазы Безолла, на новом салоне входной взнос всего 10 тыс. швейцарских франков, и у брендов есть свобода маневра, ведь во время выставок они принимают гостей как у себя дома. «Важно то, что Женевские часовые дни открыты для публики, которая может приходить на выступления и обсуждения,— добавляет Безолла.— В то время как Watches & Wonders предназначены строго для профессионалов. Есть уикенд, когда туда пускают любопытных, однако стоимость билетов в 70 франков достаточно велика, чтобы их не было много».
Появление и развитие салонов свидетельствует о том, что дела у швейцарских производителей часов идут скорее хорошо. Это подтвердила государственная советница кантона Женевы Дельфина Бахман, выступившая на открытии выставки: «Экспорт Швейцарии в 2022 году составил 24,8 млрд франков, увеличившись на 11,4% по сравнению с предыдущим годом».
Об интересе к новому формату показа свидетельствует удивительный факт: прямой конкурент Fondation de la Haute Horlogerie, организатор Watches & Wonders, выступил партнером Geneva Watch Days. Несомненно, и состав брендов будет расти. Как известно, из всех часовщиков LVMH здесь участвует только Bulgari. Но на сей раз перед открытием салона главы почти всех часовых марок группы пришли с неофициальным визитом в Rotonde du Mont Blanc: и руководитель часового подразделения холдинга Стефан Бьянки, и генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе, и начальник Zenith Жюльен Торнар.
На вопрос, почему Zenith, как и другие соседи по группе, предпочитает участвовать в Watches & Wonders и не участвовать в Geneva Watch Days, Жюльен Торнар заверил, что речь не идет о принципиальном отказе: «Мы просто решили, что у нас не будет в это время новых часовых запусков. Сегодня я пришел посмотреть, как развиваются Женевские часовые дни. Это красивое событие, но их нельзя сравнивать, тут две разные концепции». По его мнению, Geneva Watch Days еще не могут соперничать с Watches & Wonders — хотя участвовать там сложнее и дороже, «это того стоит».
О том, что один салон не заменит другой, говорит и Патрик Прюньо, глава Ulysse Nardin и Girard-Perregauх. Вот уже не первый год Ulysse Nardin участвует в обоих салонах, и Патрик Прюньо не видит в этом ничего необычного. «Это совсем другой формат, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, трудно сказать однозначно, какой эффективнее». У Watches & Wonders огромный международный резонанс. Зато у Geneva Watch Days большая свобода. «Но для разных марок, вероятно, полезен разный формат»,— считает он, замечая, что другую его марку, Girard-Perregauх, давно не видели на Watches & Wonders, зато она постоянный участник Geneva Watch Days.
В 2023 году Geneva Watch Days остались верны своему формату свободной конфедерации часовых производителей. Однако в будущем эта концепция может вступить в противоречие с расширением круга участников. «На выставке уже представлено почти 40 брендов, а что вы будете делать, если их будет 140?» — спрашивали главу Bulgari Жан-Кристофа Бабена. «Тогда можно будет изменить формат, подумать о собственных залах и — почему бы и нет — стать главным женевским салоном!»
Глава MB&F Максимилиан Бюссер, государственная советница кантона Женевы Дельфина Бахман и глава Bulgari Жан-Кристоф Бабен (слева направо)
Фото: Geneva Watch Days