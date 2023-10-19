Антисионистское движение сообщило о выходе в США 10 тыс. евреев в поддержку палестинцев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протесты в Вашингтоне

Фото: Leah Millis, Reuters Протесты в Вашингтоне

Фото: Leah Millis, Reuters

Демонстрация в поддержку палестинцев на Капитолийском холме в Вашингтоне собрала 10 тыс. евреев, сообщило антисионистское еврейское движение Jewish Voice for Peace. Утверждается, что в ходе акции были задержаны 500 евреев. Reuters оценил общее число участников в сотни человек.

«Мы закрыли Конгресс, чтобы привлечь внимание масс к соучастию США в продолжающемся притеснении палестинцев Израилем. Но наша работа еще не закончена»,— говорится в сообщении Jewish Voice for Peace в соцсети X.

Демонстрация прошла на Капитолийском холме накануне, 18 октября. Около 100 человек заняли здание Конгресса, призывая американские власти добиться прекращения огня в секторе Газа. Полиция сообщала, что проводит задержания в связи с отказом протестующих подчиниться органам власти — протесты в Капитолии запрещены.

О том, как разделился мир на фоне войны между Израилем и «Хамасом»,— в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».