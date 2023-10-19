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ФСБ задержала второго за месяц жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

УФСБ по Приморью задержало жителя Владивостока, которому инкриминируется передача украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса края.

«Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны.— "Ъ") Украины приморец собирал и передал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края»,— цитирует представителя УФСБ «РИА Новости».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемый задержан и заключен под стражу.

10 октября также сообщалось об аресте жителя Приморья, который обвиняется в шпионаже в пользу ГУР МО Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Как сказано в сообщении спецслужбы, которое приводит «РИА Новости», обвиняемый собирал и передавал представителю ГУР сведения об объектах военной инфраструктуры края.

В пресс-службе УФСБ РФ по Приморью «Ъ» сегодня уточнили, что речь идет о двух разных жителях региона, обвиняемых в шпионаже в пользу Украины.

Ранее обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) было предъявлено экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову. По версии ФСБ, он за вознаграждение собирал для посольства США сведения о специальной военной операции и протестных настроениях граждан России. Роберту Шонову грозит до восьми лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Завхоз американского консульства пригодился ФСБ».

Алексей Чернышев, Владивосток

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