ФСБ задержала жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, которому инкриминируется шпионаж в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Приморец, имя которого не разглашается, находится под стражей.

Как сказано в сообщении спецслужбы, которое приводит «РИА Новости», он собирал и передавал представителю ГУР сведения об объектах военной инфраструктуры края.

Ранее обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) было предъявлено экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову. По версии ФСБ, он за вознаграждение собирал для посольства США сведения о специальной военной операции (СВО) и протестных настроениях граждан России. Роберту Шонову грозит до восьми лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Завхоз американского консульства пригодился ФСБ».

Алексей Чернышев, Владивосток