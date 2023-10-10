Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, которому инкриминируется шпионаж в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Приморец, имя которого не разглашается, находится под стражей.

Как сказано в сообщении спецслужбы, которое приводит «РИА Новости», он собирал и передавал представителю ГУР сведения об объектах военной инфраструктуры края.

Ранее обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) было предъявлено экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову. По версии ФСБ, он за вознаграждение собирал для посольства США сведения о специальной военной операции (СВО) и протестных настроениях граждан России. Роберту Шонову грозит до восьми лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Завхоз американского консульства пригодился ФСБ».

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...