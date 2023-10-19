Власти Первоуральска ищут подрядчика на капремонт водопровода

Администрация Первоуральска ищет подрядчика для капитального ремонта участка водопровода. Соответствующий аукцион был размещен на сайте госзакупок накануне, 18 октября. Стоимость контракта составит 162,8 млн руб.

Подрядчику предстоит отремонтировать шесть трасс водопровода, а также внутриквартальные сети седьмого и восьмого микрорайонов. Работы будут выполнены в 2024 году в два этапа: строительно-монтажные работы пройдут с 1 мая по 1 сентября, а восстановление благоустройства — со 2 сентября по 31 декабря.

Поиском подрядчика власти Первоуральска занялись в тот же день, когда в городе произошла крупная авария на Нижне-Сергинском водопроводе, из-за которой без воды осталось более 54 тыс. человек. Мэр Игорь Кабец заявил, что причину утечки удалось устранить еще этой ночью. Сейчас завершаются работы по устранению завоздушивания и регулировке работы насосов, заполняются трубы в городе.

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