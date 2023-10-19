Мэр Первоуральска заявил об устранении утечки на водоводе

В Первоуральске (Свердловская область) устранили причину утечки на водоводе. Об этом во «ВКонтакте» сообщил мэр Игорь Кабец. По его словам, причину аварии определили еще около 02:00 ночи, тогда же приступили к заполнению водовода до деревни Калаты.

Сейчас завершаются работы по устранению завоздушивания и регулировке работы насосов, заполняются трубы в самом Первоуральске. «Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано. После запуска воды в дома, возможно временное изменение цвета ресурса из-за отключения водоснабжения»,— отметил глава города.

Напомним, накануне на Нижне-Сергинском водопроводе в Первоуральске произошла крупная авария, из-за чего без воды остались 54 тыс. человек. Губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову помочь администрации Первоуральска с устранением аварии.

В октябре СКР возбудил уголовное дело из-за грязной воды в Первоуральске. Прокурорская проверка выявила, что должностные лица администрации города и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение. Теперь их подозревают в халатности. В мэрии Первоуральска объяснили проблему аномальной жаркой погодой, из-за которой пересохли водоемы.

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