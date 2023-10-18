Из-за крупной аварии на водопроводе в Первоуральске без воды остались 54 тысячи человек

На Нижне-Сергинском водопроводе в Первоуральске произошла крупная авария, сообщили в пресс-службе администрации города. Прокуратура Свердловской области установила, что холодная вода отсутствует в 646 домах, в которых проживает 54 тыс. человек. Подача воды ограничена до ликвидации аварии для экономии ресурсов.

Установлено, что порыв произошел в 16:50 в районе деревни Черемша. Специалисты проводят аварийные работы, первоуральский ПМУП «Водоканал» организовал экстренный подвоз воды жителям города, график опубликован на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте» и на городском сайте. По словам главы города Игоря Кабеца, больше половины воды на город брали из Нижних Серег в связи с обмелением основного питьевого источника – Верхне-Шайтанского пруда.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову помочь администрации Первоуральска с устранением аварии на водоводе. Глава муниципалитета должен организовать регулярный подвоз воды горожанам, для этого задействуют ресурсы соседних муниципалитетов, в частности Ревды.

Муниципальным властям также поручено уделить особое внимание социальным объектам. В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что в городской больнице Первоуральска на данный момент есть резерв воды.

Министерство образования и молодежной политики отработает с муниципальными властями организацию дистанционного обучения в 13 школах, где из-за аварии была прекращена подача воды. Родителям воспитанников детских садов без водоснабжения предложат временно перевести ребенка в другие дошкольные учреждения, где подача воды полностью не прекратилась.

В Telegram-канале, близком к администрации Евгения Куйвашева «Не для протокола» сообщили, что губернатор выдал большой кредит доверия мэру Первоуральска Игорю Кабцу, когда согласовал его переизбрание. «Кабец уже обещал, что проблема с водой в Первоуральске будет постепенно решаться. Вместо этого ситуация резко ухудшилась. Это последний шанс главы доказать, что он способен работать и может преодолевать кризисы»,— говорится в сообщении.

Прокуратура Свердловской области даст правовую оценку действиям администрации городского округа Первоуральск и должностных лиц Первоуральского ПМУП «Водоканал» по организации бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов жителям, в том числе по подвозу воды. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес сообщил, что волонтеры акции #МыВместе утром 19 октября начнут раздавать на микроавтобусе питьевую воду пострадавшим от аварии на водопроводе. Помощь будут оказывать до полного устранения аварии.

Напомним, в сентябре по результатам лабораторных исследований уровень загрязненности воды в Первоуральске запах превысил норму в два раза, а мутность — в семь раз. Кроме того, оказались завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

В октябре СКР возбудил уголовное дело из-за грязной воды в Первоуральске. Прокурорская проверка выявила, что должностные лица администрации города и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение. Теперь их подозревают в халатности. В мэрии Первоуральска объяснили проблему аномальной жаркой погодой, из-за которой пересохли водоемы.

Ева Коршунова

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