Лавров: отношения между РФ и КНДР вышли на стратегический уровень

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношения между РФ и КНДР «вышли на новый стратегический уровень». По мнению дипломата, этому поспособствовала недавняя поездка лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«После проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень»,— сообщил господин Лавров в ходе беседы с руководителем северокорейского МИДа Цой Сон Хи в Пхеньяне (цитата по ТАСС).

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с пятидневным визитом. Он, в частности, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, их переговоры длились около четырех часов. 16 сентября он вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. По возвращении Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией.

О реакции на его визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Александр Кислов