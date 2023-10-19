Управление по качеству продуктов и лекарств США (FDA) направило в правительство США проект решения о полном запрете продажи ментоловых сигарет и соусированных сигар. По мнению FDA, запрет может значительно снизить преждевременную смертность от потребления табака, а также уменьшить интерес подростков к табачным изделиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

14 лет назад FDA сформировало специальный Центр табачных продуктов, который занялся вопросами профилактики табакокурения и исследованиями того, что продается на американском рынке. Запрет на продажу ментоловых сигарет и соусированных сигар будет самым важным деянием этого центра, уверен президент Американской легочной ассоциации Гарольд Виммер. Он надеется, что американское правительство одобрит этот запрет уже до конца нынешнего года.

По крайней мере в двух штатах продажа ментоловых сигарет и соусированных сигар запрещена — в Массачусетсе и Калифорнии.

«Научные данные абсолютно прозрачны и однозначны,— продолжает Виммер,— если прекратить продажи ментоловых сигарет и соусированных сигар, многие люди умрут гораздо позже. Не менее важно и то, что такой запрет снизит диспропорцию в смертности от заболеваний, связанных с потреблением табака, наблюдаемую в разных группах американского населения».

По данным Центров профилактики и контроля заболеваний, в США количество курильщиков постоянно снижается, а вот количество тех, кто курит ментоловые сигареты, наоборот, растет. Сейчас можно говорить, что 43% всех курящих американцев предпочитают ментоловые сигареты, но если говорить только о чернокожих американцах, то среди них 83% курят ментоловые. (Среди белокожих таких всего 30%.) К сожалению, чернокожие существенно чаще умирают от болезней, связанных с курением,— в том числе от рака легких, чем белокожие.

На чернокожих приходится 41% всех смертей, связанных с потреблением ментоловых сигарет, и половина всех лет жизни, которые не прожиты из-за ментоловых сигарет. Чернокожие составляют примерно 15% населения США.

Табачные компании не сидят сложа руки и придумали (видимо), как обойти запрет на продажу ментоловых сигарет, когда его введут. Они создали искусственный ментолоподобный аромат и уже взялись за раскрутку новых табачных продуктов с его добавлением — среди потребителей ментоловых сигарет, конечно. Некоторые из этих ароматов даже более ментоловые, чем сам ментол, говорят табачники.

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Ольга Грибова