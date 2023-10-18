В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

В Белгородском районе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник (БПЛА) самолетного типа. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено 20 снарядов и 8 беспилотников. Шесть БПЛА сбили в Белгородском районе над селами Драгунское, Пушкарное, Беломестное и Головино. Пострадавших и разрушений не было. Сегодня, 18 октября, днем под обстрел попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Там в одном частном домовладении посекло кровлю, фасад и забор.

Атакам беспилотников и обстрелам подвергаются и другие приграничные регионы. Сегодня, 18 октября, рано утром в Курском районе Курской области были сбиты десять БПЛА. Ночью на территорию школы им. Н. В. Черных, расположенной в поселке Тим примерно в 160 км от границы с Украиной, упали обломки одного из беспилотников. Осколки незначительно посекли фасад и повредили несколько окон. Поврежденные окна временно заклеили. В школе в штатном режиме, по данным курского губернатора Романа Старовойта, обучаются 477 детей.

Сергей Толмачев, Воронеж