В Екатеринбурге открыта вакансия медсестры в военном госпитале с зарплатой до 214 тысяч рублей

В пятом военном клиническом госпитале войск национальной гвардии в Екатеринбурге ищут медсестру для службы по контракту за зарплату от 58,5 тыс. руб. до 214,6 тыс. руб., сообщил Е1 со ссылкой на рейтинг высокооплачиваемых вакансий в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), размещенных на портале «Работа России». Рейтинг составил екатеринбургский центр занятости.

Далее в рейтинге идут вакансии токарей, токарей-расточников и фрезеровщиков в опытном конструкторском бюро «Новатор». Они будут получать до 160 тыс. руб. До 120 тыс. руб. компания готова платить слесарю механосборочных работ.

На Уральском турбинном заводе открыты вакансии токаря-расточника и токаря-карусельщика с зарплатой от 130 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Оператор станков с программным управлением будет получать от 120 тыс. руб.

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина ищет фрезеровщика на зарплату до 130 тыс. руб. и токаря универсала с зарплатой до 120 тыс. руб.

На Уралмашзаводе до 120 тыс. руб. будет получать электрогазосварщик на полуавтоматических машинах.

На Уральском дизель-моторном заводе и на научно-производственном предприятии «Старт» им. А. И. Яскина зарплата токаря-расточника, токаря-карусельщика составляет более 100 тыс. руб. Столько же предлагают фрезеровщику, зуборезчику, токарю-карусельщику, токарю-револьверщику, электросварщику ручной сварки, меднику, сверловщику, токарю-расточнику, оператору станков с программным управлением на Уралвагонзаводе и токарю на Заводе № 9.

19 октября во Дворце молодежи пройдет ярмарка трудоустройства, на которой представители заводов расскажут об условиях работы. Ярмарку посетят 60 организаций из Свердловской области и других регионов. Участие в мероприятии бесплатное.

Напомним, Екатеринбург занял второе место в России по уровню спроса на работников, за год спрос вырос в 2,3 раза. Средняя зарплата в уральской столице в III квартале составила 64,2 тыс. руб.

Ева Коршунова

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