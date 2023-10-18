Екатеринбург занял второе место в России по уровню спроса на сотрудников

В Екатеринбурге спрос на сотрудников за год вырос в 2,3 раза. Это второе место среди городов России, следует из исследования «Авито Работа». Средняя зарплата в уральской столице в III квартале составила 64,2 тыс. руб.

«В Екатеринбурге благодаря росту объема онлайн-покупок и спроса на сервисы доставки еды организации активно ищут курьеров, что связано с активным развитием доставки готовой еды из ресторанов в городе и необходимостью оптимизации логистических процессов бизнеса»,— отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

В целом по России количество вакансий за год увеличилось в 2,3 раза. На первом месте по спросу на работников находится Москва, где число вакансий выросло в 2,6 раза. Средние предлагаемые зарплаты в столице выросли на 14% и достигли 72,6 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области в сентябре на одну вакансию приходилось всего 2,5 активных резюме. В сравнении с прошлым годом, когда на одну вакансию приходилось 4 резюме, кадровый голод усилился в 1,6 раза. Наиболее остро кадровый голод ощущается автомобильном бизнесе. Если год назад в этой сфере на одну вакансию приходилось 2,9 резюме, то сейчас всего 1,2.

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