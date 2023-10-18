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Коммерсантъ FM
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Макрон заверил Зеленского в поддержке, несмотря на конфликт Израиля и «Хамаса»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили повышение военной мощи Украины и дальнейшую поддержку. Господин Макрон заверил президента Украины, что «увеличение кризисов никак не ослабит французскую и европейскую поддержку Украины, которая будет продолжаться столько, сколько потребуется».

Господин Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что стороны сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, «дальнобойных и военно-морских способностей Украины». Президенты обсудили средства защиты зернового коридора и переговоры по «формуле мира» господина Зеленского. Также они обсудили возможные потребности Украины в период зимы, сообщает пресс-служба французского президента.

Франция направила Украине партию крылатых ракет SCALP, а также самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитные комплексы Crotale, бронированные автомобили, легкие колесные танки AMX-10 RC, противотанковые ракеты Milan и переносные зенитные ракетные комплексы Mistral. Париж рассматривает возможность отправки истребителей Mirage 2000. Ранее украинские летчики проходили обучение на этих самолетах.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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