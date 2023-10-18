Замглавы свердловского УГИБДД предложил ввести ограничения для пожилых водителей

Заместитель главы свердловского управления ГИБДД Денис Колясников заявил о необходимости ввести ограничения для водителей-пенсионеров. Об этом полковник сказал в эфире телеканала «ОТВ», ссылаясь на смертельное ДТП с участием 79-летнего водителя. Напомним, вечером 17 октября пенсионер не справился с управлением и сбил троих человек на остановке, двое из них погибло на месте.

«Я склоняюсь к тому, что вводить ограничения необходимо. Если не возрастной ценз, то хотя бы усилить контроль в части прохождения медицинской комиссии. Сегодня его нет»,— заявил Денис Колесников. По его словам, пожилые люди часто скрывают заболевания при прохождении медкомиссии и не всегда способны адекватно реагировать на дорожную ситуацию, несмотря на большой водительский стаж.

79-летний виновник ДТП сообщил во время опроса господину Колясникову, что перед совершением аварии чувствовал себя хорошо. По словам водителя, он не превышал скорость, ехал на машине в исправном состоянии по давно знакомому маршруту.

Напомним, инцидент произошел на пересечении ул. Машиностроителей и Донбасской. По данным ГИБДД, 79-летний водитель Peugeot 4008, инвалид 3 группы не справился с управлением при повороте на перекрестке и врезался в остановку, сбив трех пешеходов. В результате аварии два человека погибли на месте до приезда скорой помощи, а одна женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении водителя. Его подозревают по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что, с учетом возраста фигуранта, ему, вероятно, изберут меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте