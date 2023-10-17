Прокуратура взяла на контроль ДТП в Екатеринбурге, в котором легковушка насмерть сбила двух человек на остановке

Прокуратура Свердловской области проконтролирует проведение доследственной проверки обстоятельств ДТП на пересечении ул. Машиностроителей и Донбасской в Екатеринбурге, в результате которого двое пострадавших скончались на месте, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, 79-летний водитель Peugeot 4008, инвалид 3 группы не справился с управлением при повороте на перекрестке и врезался в остановку, сбив трех пешеходов. В результате ДТП двое человек погибло на месте: 57-летняя женщина и мужчина, чья личность пока не установлена. Еще одна женщина-пешеход доставлена в городскую больницу №14 с травмой головы, медики оказывают ей необходимую помощь.

На месте ДТП следственно-оперативная группа территориального ОВД проводит процессуальные действия. Для выяснения причин трагедии на место прибыл заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Денис Колясников.

Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам доследственной проверки. Кроме того, прокуратура Орджоникидзевского района проверит соблюдение федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при оборудовании трамвайной остановки ограждающими элементами.

Ева Коршунова

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