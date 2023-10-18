Силовики возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими на Уралмаше

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 79-летнего Юрия Бабушкина, который сбил трех человек на трамвайной остановке на Уралмаше. Его подозревают по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщил «Ъ-Урал» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сегодня пенсионера официально допросят. Полковник Горелых отметил, что, с учетом возраста фигуранта, ему вероятно изберут меру пресечения в виде обязательства о явке.

«Также будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. Это сложные экспертизы, которые делают не менее месяца. Управлению ГИБДД области поручено проверить, когда и где пожилой мужчина с проблемами здоровья проходил медицинскую комиссию и получил права на вождение автомобиля»,— добавил он.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером на пересечении ул. Машиностроителей и Донбасской. По данным ГИБДД, 79-летний водитель Peugeot 4008, инвалид 3 группы не справился с управлением при повороте на перекрестке и врезался в остановку, сбив трех пешеходов. В результате аварии два человека погибли на месте до приезда скорой помощи, а одна женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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