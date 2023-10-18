Гаишник стал бесправным

Как стало известно «Ъ», в Москве лишили прав и выгнали с работы инспектора ГИБДД, совершившего ДТП на внедорожнике и скрывшегося с места происшествия. Потерпевший к тому же рассчитывает взыскать с бывшего полицейского крупную сумму, необходимую на ремонт разбитого мотоцикла.

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Фото: очевидец Последствия ДТП в Москве

Фото: очевидец

Согласно постановлению судебного участка №464 района Покровское-Стрешнево Москвы, бывший старший инспектор отдельного батальона ГИБДД УВД по Северному административному округу Василий Шорин, будучи участником ДТП, скрылся с места происшествия (ч. 2 чт. 12.27 КоАП РФ). Авария произошла 4 августа 2023 года на Волоколамском шоссе, когда Василий Шорин, управлявший Porsche Cayenne, столкнулся с мотоциклом Yamaha R1, не уступив ему путь, как того требовали правила дорожного движения.

Авария привела к многочисленным повреждениям мотоцикла. По словам пострадавшего Константина Мишина, инспектор, возможно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предлагал решить ситуацию за деньги или обменять поврежденный мотоцикл на столкнувшийся с ним Porsche и в дополнение к нему автомобиль Infiniti. Внедорожник, кстати, был оформлен на другого человека.

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Фото: очевидец Последствия ДТП

Фото: очевидец

Суд посчитал, что Василий Шорин, учитывая обстоятельства, время, погодные условия, характер столкновения и размер повреждений, скрылся с места ДТП умышленно. За данное нарушение его лишили прав на один год и три месяца.

Согласно постановлению ДПС, он также признан виновным в данном ДТП (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ) и обязан выплатить штраф в 500 руб.

Об увольнении старшего инспектора Шорина, как виновника ДТП, сообщили адвокату пострадавшего в управлении ГИБДД. Оперативно получить комментарии в самой инспекции «Ъ» не удалось.

Причиненный ущерб (моральный и материальный) пострадавший оценил в 2 млн руб., которые он собирается взыскать с Василия Шорина. Сам бывший инспектор на вопросы «Ъ» не ответил.

Татьяна Аверьянова