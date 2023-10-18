Нилов: на банкноту можно поместить мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор

«На территории Казанского кремля есть прекрасный православный собор, есть прекрасная мечеть. Они гармонично сочетаются. Можно было бы это изображение поместить на дизайн банкноты и не допустить ненужных интерпретаций, рассуждений, оскорблений, упреков и прочего»,— заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, комментируя историю с новой тысячерублевой купюрой.

Речь идет о мечети Кул-Шариф и Благовещенском соборе Казанского кремля.

Как писал «Ъ-Казань», ЦБ РФ остановил выпуск новой тысячерублевой купюры, чтобы изменить ее дизайн. Решение связано с недовольством представителей РПЦ тем, что на второй стороне банкноты изображены объекты Казанского кремля — башня Сююмбике с полумесяцем и Музей истории государственности Татарстана, бывшая Дворцовая церковь, без креста.

«Дискуссия возникла на ровном месте. Ее можно было бы не допустить, если бы разработчики (дизайна банкноты.— "Ъ-Казань") согласовали с регионом то изображение, которое они планируют сделать»,— считает депутат.

Подробнее о ситуации, предшествующей решению ЦБ РФ,— в материале «Ъ-Казань» «Священники увидели денежный знак».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"