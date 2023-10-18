FT: поддержка Израиля помешала Западу привлечь глобальный Юг на сторону Украины

Действия Израиля в ответ на атаки палестинского движения «Хамас» подорвали стремление Запада привлечь страны глобального Юга на сторону Украины. Как пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников и дипломатов, многие из развивающихся стран поддержали Палестину, в то время как Запад выступает в защиту Израиля.

По данным FT, представители стран глобального Юга осудили Запад за невозможность защитить мирных жителей сектора Газа, в то время как Израиль получил полную поддержку. Чиновники считают, что тем самым возникает риск срыва любых переговоров о союзничестве в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Мы определенно проиграли битву за глобальный Юг. Забудьте о порядке, забудьте о мировом порядке. Они больше не будут нас слушать»,— сказал неназванный дипломат G7. По его словам, в связи с ситуацией в секторе Газа «бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы» обвиняют США и другие страны Запада в лицемерии.

Украина и ее союзники планировали убедить как можно больше сторон, включая страны глобального Юга, поддержать «формулу мира» президента Владимира Зеленского. С этой целью, в частности, в августе в Саудовской Аравии проходил саммит с участием представителей западных и некоторых развивающихся стран. В дальнейшем планировалось провести глобальный саммит на уровне лидеров государств.

7 октября боевики «Хамаса» вторглись в приграничные районы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал наступление на сектор Газа. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1,4 тыс. израильтян и 3 тыс. палестинцев.

Подробнее о диалоге Запада и стран глобального Юга по Украине — в материале «Ъ» «Обратная сторона Лулы».

Лусине Баласян