Группа «Черкизово» за январь—сентябрь 2023 года увеличила выручку в шесть раз

Выручка ПАО «Группа ''Черкизово''» за первые девять месяцев 2023 года превысила 19,6 млрд руб., что в шесть раз выше показателя за тот же период 2022 года. Это следует из отчета компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Чистая прибыль компании «Черкизово» за указанный период составила 14,9 млрд руб. против убытка в 480 млн руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения, согласно отчету, превысила 15,032 млрд руб., а прибыль от продаж — 15,03 млрд руб.

В сентябрьском отчете за первое полугодие компания отчиталась об увеличении продажи куриного мяса на 24% и свинины на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем продаж индейки при этом снизился на 27%.

2 октября федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила крупнейшим в стране производителям мяса ПАО «Черкизово», ГАП «Ресурс» и АО «Приосколье» запросы для проведения анализа себестоимости продукции. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов перед этим заявлял, что рост цен на курицу и свинину у поставщиков ресторанов с марта по июль составил 20–30%.

Петр Бузлаев