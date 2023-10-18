На Моргенштерна составили протокол о нарушении закона об иноагентах

В Савеловский суд Москвы поступил протокол, составленный в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иностранным агентом) из-за непредставления отчета в Минюст о его деятельности и финансировании (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Музыканту грозит штраф до 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Моргенштерна (признан в России иноагентом), Соцсети Моргенштерна Фото: Соцсети Моргенштерна (признан в России иноагентом), Соцсети Моргенштерна

«В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении А. Т. Моргенштерна»,— сообщила ТАСС пресс-служба суда. Дата заседания пока не назначена.

Минюст внес Моргенштерна в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Он пытался оспорить включение в реестр, но суд встал на сторону министерства. В конце июня Савеловский суд оштрафовал Алишера Моргенштерна на 40 тыс. руб. из-за неуказания статуса иноагента в соцсетях.

Милена Костерева